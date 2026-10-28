Blanca Cruz García será presidenta provisional del INE

Los consejeros electorales eligieron a la consejera Blanca Yassahara Cruz García para que sea la presidenta interina del Instituto Nacional Electoral (INE) mientras la Cámara de Diputados designa a una nueva presidencia para el Consejo General del organismo.

En reunión privada, las 10 consejerías del INE tomaron la decisión de postular a Blanca Cruz como presidenta interina y votar su designación oficial la tarde de ayer martes, en sesión urgente del Consejo General.

Blanca Cruz tiene una amplia trayectoria en el oficio electoral, desde los 20 años trabajando en el Servicio Profesional de Carrera en el INE y hasta que llegó a ser consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla.

El vínculo con el “clan Taddei”

Durante la gestión de Cruz como presidenta del IEE Puebla, la empresa Comercializadora JVLY, vinculada al conglomerado de empresas de José Alfredo Hernández Casillas, recibió al menos un contrato por 129 millones 700 mil pesos.

El IEE contrató a la empresa ligada al “clan Taddei” en marzo de 2024 para el suministro de material electoral y de simulacro que se utilizó en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2024, en el que ganó el actual gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

El monto que le pagaron fue de 129 millones 700 mil 584 pesos y la vigencia del servicio fue del 3 de marzo al 15 de abril de 2024.

Tras los señalamientos, esta tarde, en conferencia de prensa, la presidenta interina del INE aseguró que su trayectoria puede ser revisada.

“Pueden investigar las autoridades y es sano que lo hagan”, dijo.

Hasta PRI usó empresa favorita de Taddei

Además, no solo fue el INE. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también contrató los servicios de Corporativo Zeg, una de las empresas de materia electoral señaladas de ser parte del conglomerado de empresas que habrían sido beneficiadas por la ahora expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.

En el contrato C/SSA/0049-2019 se detalla que en la elección interna de 2019 para elegir a la nueva dirigencia nacional del partido y en donde salió ganador Alejandro Moreno Cárdenas, el tricolor desembolsó 21.2 millones de pesos por el material de papelería para llevar a cabo esa elección.

Detienen entrega de contratos en el INE

Además, la consejera presidenta interina ordenó detener la entrega de contratos y revisar los que están activo.

Agregó que revisarán los perfiles de los trabajadores impuestos por la exconsejera Guadalupe Taddei y llevar cualquier decisión de dicho Instituto en colegialidad.

Han presentado su renuncia Iliana Rodríguez Gómez, titular de la Unidad de Género; José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática; y Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios.

Consejera Rita Bell denuncia amenazas

Por su parte, la consejera Rita Bell López es ahora la señalada por una supuesta cercanía con el empresario y contratista del INE, Alfredo Hernández Casillas, pues se hicieron públicas fotografías donde aparece con él en lo que parece ser un restaurante.

La abogada especialista en materia Electoral, Mónica Calles, publicó la fotografía de la consejera Rita Bell López -que se identifica como parte del grupo Taddei- con el proveedor cercano a la exconsejera.

Así también, entre 2017 y 2021, Talleres Gráficos de México otorgó 32 contratos a empresas que actualmente son investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debido a una posible simulación de competencias en el INE; los acuerdos suman más de 278 millones de pesos, según información consultada por El Universal en la plataforma Compras MX.