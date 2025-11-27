Blanco “lanza” beso a diputada por críticas

En plena sesión, la diputada del Partido del trabajo (PT), Martha Aracely Cruz Jiménez, acusó de misógino a Cuauhtémoc Blanco, motivo por el que la denuncia fue turnada a la Comisión de Ética.

En la sesión del pasado miércoles, la congresista pidió la voz desde su curul para hacer pública la querella:

“Para denunciar un acto de acoso en este recinto. Hoy me veo obligada a levantar la voz para denunciar un hecho que no solamente me afectó a mí, sino que refleja un problema mucho más profundo de nuestra cultura institucional. En este recinto, en pleno ejercicio de mis funciones, fui objeto de una forma de violencia simbólica y sexual, la simulación de un beso, un gesto que algunos intentan minimizar, pero que constituye una modalidad clara de acoso sexual”, expresó.

Lo anterior, luego de que este martes, durante su mensaje por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada oaxaqueña reprochó que Morena haya protegido el no desafuero de Cuauhtémoc Blanco, motivo por el que el legislador salió del pleno y le lanzó un beso.

“Pretendió ridiculizarme, desautorizarme y recordarme que para algunos mi presencia política sigue siendo un espacio que creen tener derecho a invadir”, acusó.

Dijo que actos como el beso que le lanzó Cuauhtémoc Blanco, normaliza el machismo.

Cuauhtémoc misógino

Por lo anterior, el diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que el beso que envió el martes a la diputada del PT, Martha Aracely Cruz Jiménez, luego de que la legisladora lo tachó de ser un misógino, “no tuvo intención ofensiva ni de menosprecio”.

A través de un comunicado que compartió en sus redes sociales, el exfutbolista aseguró que el beso fue un gesto que no buscó faltar al respeto.