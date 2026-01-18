Blindan balnearios rumbo al Mundial

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acordó con la Asociación de Balnearios de Morelos poner en marcha una estrategia de seguridad tecnológica diseñada para blindar los balnearios y parques acuáticos. El plan consiste en la instalación de cámaras de videovigilancia y botones de pánico conectados directamente al Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5), con el objetivo de garantizar la paz durante la temporada turística y de cara al Mundial de Futbol FIFA 2026.

En reunión con integrantes de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios de Morelos (Apabam), el secretario de Seguridad estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano, explicó que este proyecto piloto integrará la seguridad privada de los establecimientos con la red de inteligencia estatal. Los botones de auxilio permitirán una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad ante cualquier emergencia, vinculándose no solo con el C5, sino también con los nuevos Centros de Control y Comando (C2) municipales.

A los asociados compartió que el estado de Morelos acelerará su crecimiento tecnológico en el primer semestre de 2026, con un plan de fortalecimiento que incluye una infraestructura actual de 19 arcos de seguridad y 12 centros C2 municipales ya en operación.

La meta a corto plazo es que antes de que concluya junio se instalarán 20 arcos de seguridad adicionales y 12 nuevos C2.

Urrutia habló de reforzar los patrullajes en las autopistas y vías de acceso que conectan con los principales destinos turísticos.

El jefe policiaco dijo que esta estrategia busca posicionar a Morelos como un destino seguro para el flujo de visitantes internacionales que se espera en el país con motivo de la justa mundialista. La colaboración entre la Secretaría de Turismo y la de Seguridad Pública pretende no solo reaccionar ante el delito, sino prevenirlo mediante inteligencia y análisis de datos en tiempo real.