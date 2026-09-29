Blindan Palacio Nacional con vallas por el 2 de octubre

A unos días de conmemorarse otro aniversario de la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968, el lunes amaneció “blindado” el Palacio Nacional con vallas.

Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el cierre de rendición de cuentas en el Zócalo de la Ciudad de México, las vallas de casi dos metros de altura fueron colocadas alrededor del recinto histórico.

Ante la colocación de las protecciones de acero, quienes buscan ingresar a calles aledañas como Moneda, deben identificarse para que se les permita el acceso.

Recientemente, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación recibió a integrantes del Comité 68 ProLibertades Democráticas, para escuchar sus planteamientos y dar seguimiento a los trabajos relacionados con los hechos de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971.

“En el Gobierno de México refrendamos nuestro compromiso con la memoria, la verdad, la justicia y la reparación integral, así como con la continuidad de las acciones institucionales”, declaró Medina.