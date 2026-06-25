Bloquea Amotac vialidades en varios estados

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (Amotac) se concentraron en distintas carreteras y vialidades en algunos estados en protesta por las extorsiones que sufren y la inseguridad.

En el marco de la protesta nacional convocada por los transportistas, en San Luis Potosí, desde temprana hora, integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (Amotac) se concentraron sobre la carretera a Matehuala, a la altura del kilómetro siete, donde manifestaron su inconformidad por las sanciones aplicadas al transporte de agua y solicitaron modificaciones a la normatividad vigente en la materia.

Veracruz

Integrantes de la Amotac se manifestaron y bloquearon parcialmente calles, avenidas y carreteras en distintas regiones de Veracruz en protesta por las extorsiones que sufren e inseguridad.

Amotac cierra circulación

Mientras tanto en Ecatepec, integrantes de la Amotac cerraron la circulación en la autopista México-Pachuca, a la altura de la caseta número 23, en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Las peticiones centrales son seguridad efectiva en carreteras nacionales ante la violencia y delincuencia, con presencia real de la Guardia Nacional (GN).

Eliminación de cobros excesivos por servicios de grúas de autoridades federales, estatales y municipales.