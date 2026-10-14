Bloquean 15 cuentas vinculadas a un cártel

Por estar presuntamente vinculados a una red financiera del Cártel del Noroeste, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en la lista de personas bloqueadas a 15 hombres designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Se trata de 15 personas físicas y 11 empresas, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado.

La UIF informó que identificó, entre algunos de los sujetos señalados, indicadores relacionados con posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

Entre dichos movimientos se encontraron operaciones en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, la adquisición de vehículos de alta gama, así como joyas e inmuebles.

Dio a conocer que el análisis permitió identificar una presunta red de empresas vinculadas con actividades de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre.

Detectan operaciones atípicas

Entre los principales hallazgos, mencionó la UIF, se detectaron operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con limitada o nula actividad económica identificable.

Eso podría indicar la utilización de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito, anticipó la Unidad.

Explicó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva de carácter administrativo y no implica una determinación definitiva de responsabilidad. Subrayó que al incluirlos, cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.

Presume estrategia contra el narco

Así también, México, en la Organización de los Estados Americanos (OEA), participó en Washington en la Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Delincuencia Organizada Transnacional (Randot). Esto, “para impulsar el intercambio de información y coordinar esfuerzos y cooperación contra la delincuencia organizada transnacional”.

México, a través de la UIF, compartió su “experiencia y resultados en la detección y congelamiento de los flujos financieros ilícitos vinculados a la delincuencia organizada transnacional y refrendó su disposición de cooperar con todos los países en esta materia”.

Albert Ramdin, secretario general de la OEA, compartió que ningún país, por poderoso que sea, puede derrotar por sí solo al crimen organizado transnacional.

Señaló que la Organización ofrece el marco hemisférico para articular los esfuerzos nacionales, fortalecer la confianza mutua, facilitar el intercambio de inteligencia, desarticular las redes financieras ilícitas y promover soluciones innovadoras basadas en evidencia.