Bloquean a personas que se dirigían a Ceuta

Las fuerzas de seguridad marroquíes frustraron el intento de cientos de inmigrantes, en su mayoría africanos subsaharianos, de llegar de forma irregular al enclave español de Ceuta.

Fuentes de seguridad en Rabat informaron que el grupo se escondía en una zona montañosa cerca de la localidad de Fnideq —conocida como Castillejos durante el protectorado español— al suroeste del enclave ibérico en Marruecos.

Miles de agentes marroquíes se desplegaron para impedir nuevas llegadas masivas a Ceuta, tras los llamamientos realizados en las redes sociales antes del 15 de agosto.

Según fuentes de seguridad, los migrantes dispersos permanecen en la zona.

Las medidas se reforzaron tras la crisis del 30 y 31 de julio pasados, cuando aproximadamente 80.000 migrantes cruzaron la frontera, provocando 82 muertes en el lado español, según datos publicados por el Instituto de Medicina Forense de Ceuta, que realizó las autopsias.