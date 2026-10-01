Bloquean acceso a Foro América Libre del PAN

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) realizan un bloqueo y manifestación frente a un hotel en Reforma donde se realizaría el Foro América Libre 2026: Unidos por la Libertad que organiza el PAN.

Los exelectricistas gritan consignas de repudio al expresidente Felipe Calderón y arrojan huevos a quienes intentan ingresar.

Al evento asistieron entre otros Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN; Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América; Andrés Pastrana, expresidente de Colombia; y Luis Almagro, exsecretario general de la OEA, así como el expresidente Felipe Calderón.

Calderón participa en evento

El expresidente Felipe Calderón dijo que en México “estamos regresando a una nueva versión de la dictadura perfecta” por medio de un partido hegemónico, con autoridades electorales sometidas, con mayorías legislativas fabricadas ilegalmente y con un Poder Judicial capturado por el gobierno de Morena.

Al participar en el Foro América Libre 2026: Unidos por la Libertad, dijo que los gobiernos populistas de América Latina no pueden vivir para siempre a menos que destruyan los órganos electorales.

Ante el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana y Luis Almagro, exsecretario general de la OEA, recordó el proceso de la reforma electoral en México en la que participó y reconoció el papel del entonces presidente Ernesto Zedillo en esta etapa de la vida democrática del país que hizo posible la alternancia en la Presidencia de la República en el año 2000.

“Sin embargo, las instituciones pueden tardar décadas en construirse y muy poco tiempo en destruirse. La ironía y la tragedia es que México está regresando hoy a una nueva versión de la dictadura perfecta”.

“¿Cómo llegamos a eso? Morena, el actual partido gobernante, llegó democráticamente al poder. Llegó con voto por méritos propios, sí, y también en parte notables errores de la oposición. Entró al gobierno cruzando el puente democrático que construimos los mexicanos y una vez cruzado el puente, lo está dinamitando para que nadie pueda cruzarlo otra vez”.