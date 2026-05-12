Bloquean comunidades indígenas carreteras

Ante la invasión y asedio del Cártel Jalisco Nueva Generación en los pueblos originarios de Michoacán, las comunidades indígenas iniciaron una jornada de acciones con bloqueos carreteros y en autopistas para exigir mayor seguridad. De lo contrario, advierten, ellos mismos limpiarán sus localidades del crimen organizado.

El detonante fue el ataque del pasado 7 de mayo perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Policía Municipal de Chilchota, al servicio de esa organización criminal.

Ese ataque fue contenido por personal del Ejército Mexicano y posteriormente de la Guardia Civil, quienes, en su avance, también fueron blanco del grupo armado.

Las autoridades de la Jefatura de Tenencia denunciaron que la corporación policial del municipio fungió como otro brazo armado del grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, que perpetró el ataque contra habitantes de la comunidad.

El lunes, las comunidades indígenas de la Meseta Purépecha y de la Cañada de los 11 Pueblos salieron a las carreteras y autopistas a realizar bloqueos en cinco diferentes puntos geográficos, para pedir la intervención urgente del gobierno estatal y del federal.