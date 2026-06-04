Bloquean cuentas a la familia Cabeza de Vaca

Fuentes judiciales confirmaron que un juez federal ratificó el bloqueo de las cuentas bancarias de María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, madre del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y de dos empresas presuntamente relacionadas con ellos dos.

En respuesta, el ex gobernador de Tamaulipas compartió un comunicado en el cual se asegura que el juez viola las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De manera inicial las cuentas bancarias de la señora María de Lourdes Cabeza de Vaca y de las empresas Desarrolladora Cava, S.A. de C.V. y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, S. de P. R. de R. L. habían sido bloqueadas el 18 de mayo del 2021 por indicaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Ante ello, por inconformidad se promovieron juicios de amparo, para oponerse a la decisión, pero el 29 de mayo del 2026, el Juez Carlos Alberto Escobedo tomó la decisión de negar el amparo y protección de la justicia federal en contra de del bloqueo de sus cuentas bancarias.

Las fuentes consultadas señalaron que dicha resolución concluyó que la medida fue legal, y de acuerdo con la sentencia, el bloqueo de cuentas busca evitar que recursos posiblemente vinculados con actividades ilícitas sean transferidos u ocultados mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.

Después de las 22:00 horas del martes, el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca difundió en su cuenta de X (antes Twitter) lo siguiente: “Comparto el siguiente comunicado en relación a la publicación que han difundido este día diversos medios de comunicación”.

En el texto, elaborado por su equipo de abogados, se indica que “continúa la persecución política por parte del gobierno de la 4T en contra del ex gobernador de Tamaulipas y de su familia”.