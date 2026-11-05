Bloquean cuentas de Guadalupe Taddei

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incorporó a 25 personas físicas y 15 morales, relacionadas con proovedores electorales, a la Lista de Personas Bloqueadas debido a que identificó operaciones financieras “que presentan elementos de riesgo”.

En un comunicado, dicha dependencia a cargo del secretario Édgar Amador Zamora, detalló que esto derivó de análisis financieros. “La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria y no implica una determinación de responsabilidad definitiva”.

El Universal pudo conocer que entre las cuentas se encuentra la de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, así como la de José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, contratistas del Instituto.

Asimismo, la SHCP dio a conocer que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) con el propósito de que se investiguen los movimientos financieros detectados y se determinen las posibles responsabilidades.

Anteriormente, la UIF ya había dado a conocer que mantiene bloqueadas 70 cuentas bancarias relacionadas con una indagatoria a proveedores electorales.

El caso involucra a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, empresarios relacionadaos con siete compañías que han participado en contrataciones de material electoral: Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.

Las autoridades financieras investigan posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, triangulación de recursos y utilización de empresas con características de factureras.