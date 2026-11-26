El Tribunal de Justicia Administrativa aceptó la impugnación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para volver a congelar las cuentas al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Con esta medida, el Tribunal revocó la suspensión provisional que le había permitido al exmandatario estatal acceder a las cuentas donde se le depositan recursos de tres pensiones.

Rubén Rocha Moya, quien es acusado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, recibe tres pensiones: una por viudez del Issste, otra por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y una más por jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Las cuentas bancarias del exmandatario estatal quedan nuevamente inmovilizadas en tanto no concluyan las investigaciones en su contra.