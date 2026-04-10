Bloqueo de cuentas resta confianza

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de permitir el bloqueo de cuentas sin control judicial debilita el Estado de derecho, afecta la confianza, genera incertidumbre y riesgos a la inversión, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Los vacíos legales que deja la decisión deben de atenderse por el Poder Legislativo a fin de delimitar y regular los bloqueos, dijo el sindicato patronal y pidió que se definan los criterios para justificar un bloqueo.

Es necesario establecer un control judicial previo, de al menos seis horas y que la autoridad tenga un plazo para sustentar la medida de no más de 15 días.

Advierten riesgos para el empleo

La Coparmex consideró que debe de fijarse como obligación notificar inmediatamente al titular con fundamentos claros la decisión.

Así como crear un régimen de responsabilidad por afectaciones infundadas, porque un bloqueo de cuentas, incluso cautelar, puede impedir el pago de nómina, proveedores o créditos, poniendo en riesgo empleos y la viabilidad del negocio.

Piden también transparencia, a través de la publicación de la información periódica sobre el uso de estas facultades.

En un comunicado, la Coparmex afirmó que “cuando el acceso a los recursos de personas y empresas puede restringirse sin controles judiciales previamente definidos, se abre un espacio de incertidumbre que impacta directamente en la estabilidad económica”.