Bloqueo marítimo a Cuba complica ayuda

El Sistema de Naciones Unidas en Cuba lamentó los “desafíos” que enfrenta para trasladar ayuda humanitaria a la isla, por la imposibilidad de realizar envíos marítimos, situación ha obligado a recurrir a la vía aérea, lo que implica mayores costos y demoras en las entregas.

La organización señaló que estas dificultades generan “retos logísticos adicionales” y retrasan la llegada de los recursos a las personas beneficiadas. Pese a ello, Unicef Cuba logró enviar 213 mil frascos de suplementos prenatales con apoyo del Gobierno de Corea del Sur.

La donación llega en medio de una crisis marcada por la escasez de alimentos, medicinas y productos básicos, situación agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero.

Como consecuencia, más de 7 mil contenedores con alimentos, medicamentos y recursos energéticos permanecen retenidos en puertos del Caribe.

La ONU insiste en que “nada debe detener el trabajo humanitario”, pero la realidad muestra que las sanciones y el bloqueo logístico elevan los costos, ralentizan la asistencia y agravan la crisis humanitaria en Cuba.