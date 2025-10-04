Bloqueos carreteros e incendios en Zacatecas

La madrugada del viernes se reportó una serie de bloqueos en tramos carreteros de seis municipios con la quema de diversos tractocamiones sitiando los principales accesos a la entidad, realizados por el crimen organizado, lo que generó pánico entre los automovilistas. Estos hechos fueron confirmados por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, quien, a través de sus redes sociales publicó que los bloqueos se realizaron con el incendio de varios tractocamiones en tramos carreteros de los municipios de Calera, Villanueva, Fresnillo, Río Grande, Cuauhtémoc y Sombrerete.

Precisó que, de inmediato, las diferentes corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno activaron el Plan Antibloqueos.

El funcionario estatal aseguró que hasta esa hora no se reportan personas lesionadas ni fallecidas y pidió a la ciudadanía mantener la calma y circular con precaución, al precisar que “ya que si bien la situación se encuentra bajo control, en algunos puntos continúan las labores de maniobra para restablecer totalmente la circulación”.