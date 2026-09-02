Bolaños apuesta por diálogo al frente de Mesa Directiva

El nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM), y quien estará en el cargo hasta el 31 de agosto del 2027, prometió respeto y diálogo con la oposición durante su periodo al frente de la Mesa Directiva, afirmando que “la política es el diálogo” y que “sin diálogo no hay política”.

En entrevista con Manuel Feregrino durante el programa de Ciro Gómez Leyva “Por La Mañana”, el aliado de Morena sostuvo que “conmigo siempre se puede dialogar”, y apostó por mantener una Cámara Baja tolerante, sin insultos y de pleno respeto a la oposición.

Agregó que la tolerancia es fundamental y destacó que parte de la política que busca construir es mantener comunicación con todos los grupos parlamentarios de oposición, es decir, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC).

Como parte de sus primeras declaraciones tras la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Bolaños-Cacho Cué enfatizó en que no busca golpeteos con la oposición y considera que su designación “es una altísima responsabilidad que no me permite fallar”.