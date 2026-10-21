Bolsonaro 52 %; Lula 48 %, encuesta para el balotaje

El candidato presidencial y senador Flávio Bolsonaro tiene el 52 % de los votos válidos contra el 48 % del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, según una encuesta de Real Time Big Data divulgada el martes, faltando cinco días para el balotaje.

En el cálculo de los votos válidos, son excluidos los sufragios en blanco y nulos, tal como lo hace la Justicia Electoral al realizar el escrutinio.

Considerando los votos totales, Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL) obtiene el 48 % y Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), el 45 %.

Lula es rechazado por el 35 % de los entrevistados, mientras que Flávio lo es por el 33 %, mientras 28 % respondió que no votaría por ninguno de los dos.

Por otra parte, el presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que, en la segunda vuelta, en la que se enfrentará al ultraderechista Flávio Bolsonaro, está en juego “besar la bandera brasileña” o “ponerse a cuatro patas” ante Estados Unidos.

“Lo que está en juego el día 25 no es una simple elección”, dijo Lula ante una multitud durante una caminata de campaña entre Juazeiro y Petrolina, dos ciudades limítrofes de los estados de Bahia y Pernambuco, en el noreste del país, en donde venció por amplia diferencia en la primera vuelta de los comicios.