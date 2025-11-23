Bolsonaro es enviado a prisión por riesgo de fuga

El Supremo Tribunal de Brasil ordenó el arresto preventivo del expresidente Jair Bolsonaro luego de que un juez afirmó que tenía intención de fugarse apenas unos días antes de empezar a cumplir su pena de 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado.

El político, de 70 años, fue llevado desde su casa, donde estaba bajo arresto domiciliario, a la sede de la policía federal en la capital, Brasilia.

Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal que supervisó el caso, dijo en su fallo que el dispositivo de vigilancia que Bolsonaro llevaba en el tobillo desde el 18 de julio por considerarse que existía riesgo de fuga, fue alterado a las 0:08 de la mañana del sábado.

El asistente de Bolsonaro, Andriely Cirino, confirmó a The Associated Press que el arresto se produjo alrededor de las seis de la mañana el sábado, apenas unas horas después de que de Moraes tomara la inesperada decisión.

El expresidente fue llevado desde su casa en una comunidad cerrada en el exclusivo barrio de Jardim Botânico a la sede de la policía federal, añadió Cirino.