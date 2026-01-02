Bolsonaro sale del hospital y vuelve a prisión

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, dejó el jueves el hospital en Brasilia tras más de una semana internado, para regresar a prisión luego de que el supremo le negara la cárcel domiciliaria, constató un periodista de la AFP.

Bolsonaro, de 70 años, salió del Hospital DF Star con su auto escoltado por varias motocicletas policiales y debe regresar a la pequeña habitación de una sede policial donde purga 27 años por un intento de golpe de Estado.

La corte suprema negó este jueves un pedido de la defensa para que Bolsonaro, quien se operó la semana pasada de una hernia inguinal, obtenga domiciliaria por motivos de salud.

Sus abogados presentaron el miércoles la solicitud por un "riesgo concreto de agravamiento repentino" de su salud.

El líder de la derecha brasileña entró al hospital el 24 de diciembre y al día siguiente fue operado. Luego, también se sometió a un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.