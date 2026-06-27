Bombardean almacenes de drones y misiles en Irán

El Ejército estadounidense bombardeó el viernes a Irán como represalia por el ataque de la República Islámica a un buque de carga el jueves en el estrecho de Ormuz, pese a que Teherán acordó con Washington la reapertura de la vía como parte de un acuerdo marco de paz, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Aeronaves estadounidenses atacaron almacenes de drones y misiles iraníes, así como bases costeras de radares, aseguró el Centcom, con sede en Florida, en un comunicado en el que acusó a Irán de “violar el alto al fuego”.

El organismo militar justificó la agresión “como una respuesta contundente” al ataque del jueves de Irán contra el buque M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, mientras estaba saliendo del estrecho de Ormuz a lo largo de la costa de Omán.

El Comando Central denunció que “la agresión injustificada contra el transporte marítimo comercial por parte de las fuerzas iraníes violó claramente el alto el fuego”.