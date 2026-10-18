Bombero es detenido por atropellar a niño

La policía de la Ciudad de México detuvo al conductor de un camión del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino, por su presunta participación en un incidente vial en el que un menor de 8 años perdió la vida, en calles de la alcaldía Magdalena Contreras.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), efectivos respondieron a la alerta de operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, por un incidente vial en la calle Ciruelos y Jacarandas, en la colonia Tierra Colorada.

Al llegar al lugar, un ciudadano refirió que previamente el conductor del camión de bomberos que pasaba por la zona perdió el control e impactó a su hijo contra una camioneta estacionada.

Paramédicos se trasladaron al lugar y determinaron que el niño había fallecido.

Por lo anterior, los policías detuvieron al bombero y fue llevado ante un agente del Ministerio Público, para definir su situación legal.