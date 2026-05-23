Brasil, Colombia y México lideran carga aérea

En marzo, se transportaron en América Latina y el Caribe 346 mil 930 toneladas de carga aérea internacional, un crecimiento interanual de 4.2 % frente a 2025, de acuerdo con la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

El resultado fue superior al observado en enero y febrero, cuando la carga aérea internacional creció 1.9 % y 3.1 %, respectivamente.

Brasil, se colocó a la cabeza con 79 mil 274 toneladas métricas de carga aérea transportada y un crecimiento de 0.9 %.

Seguido de Colombia con 69 mil 782 toneladas, para un crecimiento de 6.2 %; y México con 57 mil 418 toneladas con un crecimiento de 0.4 %.

Estados Unidos permanece como el principal mercado de origen y destino para la carga aérea internacional de la región.

Más del 40 % de las toneladas transportadas tuvieron origen o destino en Estados Unidos.

El mercado Estados Unidos con América Latina y el Caribe creció 2.2 % interanual en marzo, impulsado principalmente por el corredor Argentina con Estados Unidos.