Brasil se solidariza con México por tragedia

El gobierno de Brasil se solidarizó este lunes con México por las lluvias torrenciales que han dejado al menos 64 muertos y 65 desaparecidos en varias regiones de ese país y pidió “acciones urgentes” a la comunidad internacional para enfrentar la crisis climática.

El Ejecutivo brasileño “tomó conocimiento, con consternación”, de las lluvias que afectaron a diversas regiones de México, especialmente a los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, señaló el Ministerio de Exteriores en una nota.

En este sentido, la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, así como al gobierno y al pueblo de México, en particular a las comunidades golpeadas “por estos desastres naturales”.

Asimismo, recordó que “la crisis climática intensifica los fenómenos extremos” meteorológicos y hace que desastres como el de México “sean cada vez más frecuentes, lo que refuerza la necesidad de acciones urgentes y concertadas por parte de la comunidad internacional”.