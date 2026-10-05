Brasil se va a segunda vuelta de elecciones

El senador Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentarán en una segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, el próximo 25 de octubre, al no haber alcanzado ninguno el 50 % de votos o más necesarios para ganar en primera vuelta, proyectó la encuestadora Datafolha.

Con casi 97 % de votos escrutados, Bolsonaro (PL) aventaja, con 47.45 %, contra 44.69 % de Lula (PT). El candidato ultraderechista, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, parte así como favorito para la segunda vuelta, aunque por estrecho margen.

Las encuestas prevén victorias del bolsonarismo a nivel estatal y en el Senado se perfila un dominio del PL y sus aliados.

El gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fue reelegido en primera vuelta, junto a su vicegobernador, Felício Ramuth. Freitas se impuso así al delfín de Lula, Fernando Haddad.

Michelle Bolsonaro gana un escaño

Las autoridades electorales confirmaron asimismo que Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente Jair Bolsonaro y madrastra de Flávio, ganó un escaño en el Senado por el Distrito Federal, donde se encuentra la capital, Brasilia.

Devota evangélica, la mujer de 44 años nunca había ocupado antes un cargo público.

El exjuez brasileño Sérgio Moro, famoso por haber condenado a Lula por corrupción, resultó electo gobernador del estado de Paraná.

La abstención alcanzó el 21 % del electorado en un país donde el voto es obligatorio.

Lula da Silva, sorprendido tras primera vuelta

Luego de darse a conocer los resultados de las elecciones, Lula da Silva agradeció a los “millones de brasileños que acudieron a las urnas para votar por sus representantes, senadores, gobernadores y presidente”.

Sin embargó, confesó: “Estaba convencido de que ganaría en la primera vuelta”.

Por su parte, Flávio Bolsonaro dijo estar “alegre”, pues “Brasil quiere un cambio”. “Estoy satisfecho con los resultados en todas las regiones”, agregó.