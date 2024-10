Tras el impacto del huracán Milton en Florida, brigadas del Consulado de México en Orlando realizan recorridos en los albergues para auxiliar a las personas mexicanas damnificadas.

El Consulado, a cargo del cónsul Juan Sabines Guerrero, refirió que integrantes de estas tres brigadas recorren los albergues en la costa Este, en Florida Central y en el área de la bahía de Tampa.

Personal de origen mexicano, señaló el Consulado, está a cargo del cuidado de las personas en el refugio de Volusia, Florida.

Tras el paso de Milton, la representación democrática recomendó a los connacionales no ingresar a su casa si las autoridades no han autorizado ingresar, si sienten olor a gas o gasolina o si la zona está inundada. Hasta la noche de este sábado no se habían reportado connacionales fallecidos.