Brindan asistencia en entidades afectadas

La Secretaría de Marina (Semar) informó que, a través del Plan Marina en su Fase de Auxilio, se ha brindado apoyo a las comunidades afectadas derivado de las intensas lluvias.

Los elementos han brindado diferentes apoyos a la población como limpieza en sus hogares, remoción de lodo y escombros de calles y carreteras principales, entregas de despensas.

En Veracruz, en los municipios de Poza Rica y Álamo se suman 577 personas auxiliadas, dando un total de dos mil 988 personas, 187 mil 42 traslados a albergues, se despejaron 19 accesos terrestres y se tienen 24 vías de comunicación habilitadas.

Además, se encuentran 10 vehículos de maquinaria pesada para brindar apoyo de remoción de escombros.

En el municipio de Huauchinango, Puebla, se han auxiliado a 124 personas más, con un total de 535, se brindaron 85 atenciones médicas, se despejaron 13 vías de comunicación y se han retirado 585 obstrucciones de árboles y espectaculares.

En el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, se han auxiliado a tres personas más, dando un total de 127, también 10 diez atenciones médicas, despejaron cuatro vías de comunicación de las seis que se reportaron incomunicadas.

En Metztitlán, Hidalgo, se encuentran elementos navales en sitio, para sumarse a los apoyos de limpieza.

La Semar resaltó que se encuentran cuatro cocinas móviles que dan servicio en los municipios de Poza Rica y el Álamo Veracruz, Huauchinango, Puebla, y Tamazunchale, San Luis Potosí, mismas que cuentan con una capacidad de preparación de mil 800 raciones por día.