Durante tres días, avanzó a brazadas por las aguas del estrecho de Ormuz y recorrió 15 kilómetros para transmitir un mensaje claro: “Basta de combates. Abran el estrecho. Límpienlo de contaminación”.

Esa fue la misión que emprendió Lewis Pugh, nadador británico de resistencia de 56 años, según informaron The Guardian y otros medios internacionales.

Pugh, conocido por otras largas travesías destinadas a llamar la atención sobre causas políticas y sociales —entre ellas, una en el Polo Norte—, es también embajador de los océanos de las Naciones Unidas.

Por primera vez eligió nadar en una zona de conflicto. Como explicó en una publicación de Instagram, la situación en Ormuz representa dos de las cuestiones que más preocupan al planeta: los conflictos armados y la crisis climática, que se cruzan en ese tramo de mar.

El estrecho que separa las costas de Omán e Irán es, según él, “una de las grandes maravillas del mundo”, con sus “imponentes montañas que se elevan sobre fiordos espectaculares”. Pero ahora “este lugar extraordinario está en medio de un conflicto”, y “petroleros, buques metaneros y otras embarcaciones comerciales están siendo atacados”. Una crisis cuyas “consecuencias ambientales durarán décadas”.

Pugh nadó por un tramo de mar entre la isla de Musandam y el cabo de Ormuz, junto a la costa omaní del estrecho. Allí, según contó, presenció directamente varios episodios que dan cuenta de lo que está ocurriendo.

“Apenas 30 minutos después de empezar a nadar, un petrolero fue alcanzado a pocos kilómetros. Las explosiones hicieron temblar el mar a mi alrededor. En los días siguientes presencié otros ataques contra el tráfico marítimo comercial y vi algunas embarcaciones envueltas en llamas”, relató.

Tras completar el recorrido, el británico pidió colaboración para amplificar su mensaje contra la guerra y la contaminación derivada de los enfrentamientos, y reclamó que se proteja tanto la vida humana como los ecosistemas marinos afectados por la violencia.