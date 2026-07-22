Brote de ciclosporiasis está “bajo control”

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., aseguró que el actual brote de ciclosporiasis, que ha afectado a más de mil 600 personas en el país y que está por el momento ligado a lechuga contaminada procedente del centro de México, está “bajo control”.

“El brote está bajo control. Hemos llevado a cabo un análisis forense exhaustivo, un análisis forense epidemiológico, y hemos identificado el origen del brote. Nosotros, junto con las empresas implicadas, hemos puesto en marcha una retirada del producto”, explicó el secretario de Salud.

Sin embargo, las palabras de Kennedy llegan después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se retractara sobre la detección positiva de cyclospora -párasito que provoca la enfermedad y que aparece en cultivos que entran en contacto con materia fecal- en una muestra de lechuga iceberg producida por la subsidiaria de la estadounidense Taylor Farms en México, que ordenó la semana pasada una retirada a gran escala de productos afectados.

“Debido a la complejidad que conlleva la detección de cyclospora, los expertos de laboratorio de la FDA volvieron a examinar los resultados de la muestra y concluyeron que el hallazgo no representa una amplificación real, por lo que debe considerarse un falso positivo”, explicó la agencia en un comunicado.

En cualquier caso, la FDA ha subrayado que se mantiene la retirada de todo producto de Taylor Farms que incluya lechuga iceberg cultivada en México.