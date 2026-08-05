Brote de diarrea explosiva crece en Estados Unidos

El brote de ciclosporiasis, causante de “diarrea explosiva”, se ha expandido a 15 estados en Estados Unidos, reportó ayer martes el diario The Washington Post, que cita a tres personas informadas de las investigaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los casos, señala, están ligados a lechuga iceberg rallada procedente del centro de México.

En una actualización del 29 de julio, los CDC reportaron nueve estados afectados: Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania y West Virginia.

Sin embargo, de acuerdo con el Post, el brote se ha extendido. Missouri, que ha reportado mil 95 casos, es uno de los estados que se han agregado, según un portavoz del departamento de salud estatal.

La semana pasada, los casos allí aumentaron drásticamente. Los pacientes dijeron haber consumido comida de Taco Bell antes de enfermarse. La lechuga que está bajo investigación proviene de la planta de Taylor Farms, en Guanajuato, que surte a los restaurantes de Taco Bell.

El Post explicó que no tiene más detalles de los otros cinco estados afectados.