Brote de gastroenteritis en Hospital General de México

El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” informó sobre la presencia de un brote de gastroenteritis infecciosa aguda entre médicos residentes y de alta especialidad, quienes ya están estables y reciben atención médica.

Hasta el momento, este repentino brote fue asociado a consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor institucional. Hasta el pasado jueves, 41 personas permanecían en vigilancia y bajo tratamiento.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Salud (SSA) informó que luego de realizar los estudios de laboratorio correspondientes, se detectó la presencia de Salmonella spp., además de Escherichia coli enteroxigénica (ETEC) en dos casos analizados.

Tras darse a conocer el motivo de la propagación de la infección, el Hospital General de México suspendió el servicio subrogado de comedor para médicos residentes. También señaló que continúa la investigación epidemiológica y sanitaria, para determinar la fuente específica de contaminación.