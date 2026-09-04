Brote de salmonela en Hospital General de México

El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” identificó un brote de gastroenteritis infecciosa aguda entre médicos residentes y de alta especialidad, asociado temporalmente al consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor institucional.

A través de una tarjeta informativa, tanto el Hospital General como la Secretaría de Salud informaron que este evento fue identificado el 31 de agosto, por lo que las personas involucradas reciben atención médica y se encuentran estables.

En el escrito se menciona que se registró un incremento súbito con síntomas gastrointestinales. Este hecho se hizo presente en 135 médicos residentes y de alta especialidad, siendo el dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito los síntomas que más se identificaron.

Al corte de este 3 de septiembre, 41 personas, todas estables, permanecen hospitalizadas y están en vigilancia y tratamiento.

Para conocer los motivos de este brote, indicaron que se realizaron estudios de laboratorio que corroboraron la presencia de Salmonela spp. en los casos analizados; además de esto, en dos de los casos se identificó coinfección con Escherichia coli enteroxigénica.

Por ello, el hospital suspendió de manera inmediata el servicio subrogado de comedor para médicos residentes.

Estudiantado afectado

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que la mañana de este jueves recibió el reporte de un brote de enfermedad diarréica entre residentes y estudiantes de cursos de posgrado de alta especialidad en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.