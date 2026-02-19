Brote de sarampión “alcanza” al INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha reportado el miércoles 18 de febrero un caso de sarampión, como parte de sus medidas de prevención, el Instituto determinó home office, jornada de vacunación y reforzamiento de las medidas sanitarias.

Mediante un comunicado a través de sus redes sociales, el INE se unió al llamado contra la “epidemia de sarampión” a nivel nacional, con la finalidad de priorizar la seguridad del personal que labora en sus instalaciones, informaron.

El Instituto comunicó que implementa en sus instalaciones acciones orientadas a prevenir el contagio del sarampión y atiende las disposiciones oficiales para prevenir riesgos y proteger la salud de su personal.

Sin embargo, se comunicó que en atención a que se presentó un caso aislado de sarampión, se determinó adoptar cuatro medidas extraordinarias: home office, jornada de vacunación, monitoreo preventivo y reforzamiento de las medidas sanitarias.