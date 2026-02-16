Brote de sarampión no es fenómeno accidental

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que el rebrote de sarampión que enfrenta México no es un fenómeno accidental ni inevitable, sino consecuencia directa del deterioro del sistema preventivo de salud y de la caída reciente en las coberturas de vacunación.

En un comunicado, Romero Herrera explicó que en 2012 la cobertura de primera dosis alcanzaba 98.8 % y en 2018 se mantenía alrededor del 97 %; para 2024, descendió a 79.9 % en primera dosis y apenas 69 % en segunda dosis, niveles que permiten la transmisión comunitaria del sarampión.

“Con coberturas superiores al 95 % no hay brotes; cuando bajan a niveles cercanos al 70 %, el brote es inevitable. No es ideología, es epidemiología”, subrayó.

El dirigente panista rechazó la narrativa del gobierno federal que atribuye la crisis sanitaria a decisiones tomadas hace más de una década, al señalar que la evidencia epidemiológica demuestra lo contrario.

Entre 2022 y 2025, el gobierno federal dejó de gastar 7 de cada 10 pesos que estaban destinados a comprar vacunas. Quieren explicar el presente con el pasado, pero los datos son claros: sin vacunas compradas no hay niños vacunados. El dinero existía; lo que faltó fue darle esa prioridad, puntualizó.

El dirigente panista destacó que los contagios se concentran principalmente en menores de un año y en niñas y niños de entre 1 y 9 años, población que debía haber sido inmunizada en años recientes.

Crisis son consecuencia del gobierno de Morena

“El repunte de casos de sarampión en México es consecuencia directa del desplome en el sistema de vacunación nacional a partir de 2019, así como el lamentable y trágico fallecimiento de las 27 muertes registradas, en su mayoría de menores de edad”, afirmó el diputado federal Rubén Moreira.

El legislador priista denunció que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, intentó responsabilizar a gobiernos anteriores, incluso remontándose hasta el Porfiriato.