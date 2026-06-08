Brugada refrenda apoyo a Sheinbaum por soberanía

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, respaldó la supuesta defensa de la soberanía nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbuam, y dejó claro que México jamás se doblegará ante ninguna potencia extranjera.

Al inaugurar el Jardín Flotante “Tlallipan”, sobre Calzada de Tlalpan, mencionó que México no nació con la conquista, “como tratan de defender algunos trasnochados”, y que México jamás será doblegado por ninguna potencia extranjera, por muy poderosa que sea. “Quien quiere entender que entienda, desde aquí nuestro firme respaldo a la defensa de la soberanía que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

En este sentido, resaltó que con este parque elevan una nueva visión de ciudad y una nueva idea de justicia territorial; ‘‘elevamos el camino para que la esperanza llegue más lejos que el miedo; elevamos el encuentro por encima del aislamiento; elevamos la imaginación con la convicción de que ninguna utopía nació mirando al suelo. Nos elevamos sobre este parque, sobre el asfalto para volver a encontrarnos con el cielo”.