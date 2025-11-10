Brugada se reúne con el gobernador de Nueva Jersey

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, se reunió con el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, para hablar de la preparación de ambas ciudades para el Mundial, y sobre las políticas de protección y respeto a migrantes.

Durante el encuentro, realizado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina destacó la política migratoria implementada por Murphy en Nueva Jersey, la cual está enfocada a la protección de migrantes mexicanos.

“Quiero reconocer la política pública migratoria que usted ha tenido de proteger a los migrantes mexicanos, miles que sabemos que están allá y nos da gusto reconocerlo; y compartimos con su gobierno este proyecto que tiene: querer una sociedad libre, con prosperidad y que combata desigualdades”, afirmó la mandataria capitalina.

Mundial

La mandataria capitalina compartió durante la reunión que se buscará descentralizar la fiesta mundialista y llevarla a las 16 alcaldías, espacios en los que se podrán ver de manera gratuita los 104 partidos y disfrutar de actividades culturales, artísticas y gastronómicas para vivirlo de la mejor manera posible bajo la consigna de “un Mundial de juego limpio y sociedad justa”, donde se puedan imprimir los valores de la ciudad y celebrar “un mundial sin clasismo, sin machismo, sin discriminación, un mundial sin xenofobia”.

Y como parte de las actividades previas a recibir la justa del futbol internacional, el 31 de mayo se buscará romper un Récord Guinness con la ola más grande del mundo con una participación estimada de 500 mil personas, misma que irá desde el Zócalo capitalino hasta el Estadio Ciudad de México (antes Azteca) a lo largo de 16 kilómetros.

“Yo quisiera que fuera más allá esta reunión y pudiéramos tener un evento deportivo que abra los lazos de comunión entre nuestros estados”, expuso Brugada, tras reconocer los vínculos históricos entre la Ciudad de México y Nueva Jersey, donde hay un flujo de 10 mil millones de dólares, por lo que convocó a Murphy a organizar actividades deportivas, donde propuso la celebración de un partido de fútbol entre niñas y niños, femenil o, incluso, entre miembros de la diversidad sexual.