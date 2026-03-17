Brugada se suma a ayudar a Cuba

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, se sumó al llamado que hizo el expresidente López Obrador para hacer donaciones a la cuenta de una asociación civil y enviar ayuda a Cuba, y adelantó que hará una aportación personal.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina confió en que la Ciudad de México será una ciudad solidaria ante la situación que vive Cuba.

“Acerca del llamado que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, si voy a aportar de manera personal; sí, sí voy a aportar de manera personal y yo creo que muchos, miles de personas en esta ciudad que es tan solidaria ante una situación tan grave que está sufriendo el pueblo cubano, como ayuda humanitaria, sí creo yo que se estará aportando recursos y apoyo para solidarizarnos”, dijo.

Afirmó que además, como Gobierno de la CDMX se estarán promoviendo acciones, y adelantó en los próximos días se presentarán acciones para promover donaciones de víveres y acopio para el pueblo de Cuba.

Adicionalmente, hizo un llamado a levantar el bloqueo económico a Cuba, pues advirtió que no se tendría que estar promoviendo solidaridad si se respetara el derecho internacional.