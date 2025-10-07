Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi ganan el Nobel de Medicina

Los estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell, y el japonés Shimon Sakaguchi fueron galardonados con el premio Nobel de Medicina en particular por su descubrimiento de los mecanismos que regulan la tolerancia inmunitaria periférica, el proceso que impide que el sistema inmunitario dañe al organismo.

Así, allanaron el camino para comprender y combatir las llamadas enfermedades autoinmunitarias, en las que el sistema inmunitario ataca a su propio organismo. Su mayor contribución fue la identificación de las células T reguladoras, que actúan como centinelas, manteniendo a raya a las células inmunitarias e impidiendo que ataquen a su propio organismo.

“Sus descubrimientos han sido cruciales para comprender cómo funciona el sistema inmunitario”, declaró el presidente del Comité Nobel, Olle Kampe. El descubrimiento proporciona una idea de “por qué no todos desarrollamos enfermedades autoinmunes graves”, añadió.