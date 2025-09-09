Buen Fin pretende alcanzar ventas por 200 mil mdp

La Secretaría de Economía afirmó que esta decimoquinta edición de El Buen Fin, a realizarse del 13 al 17 de noviembre, tendrá como una de las metas incrementar las ventas en al menos 15 %.

“La meta que tenemos, por supuesta, es la de superar el monto de ventas del año pasado y por qué no alcanzar un monto de 200 mil millones de pesos”, dijo el director general de Competitividad y Competencia, Salomón Rosas. Dijo que esperan aumentar la venta de productos nacionales en tiendas de autoservicio y departamentales, a fin de fortalecer la identidad nacional; además de que se va a fomentar una mayor integración nacional de cadenas de valor, potenciar la fuerza de las regiones a fin de impulsar el consumo interno.

Invitó a las empresas a registrarse en la página oficial, en donde “es muy sencillo” inscribirse, porque son requisitos mínimos, al solicitarse nombre, teléfono, puesto y correo electrónico, RFC, ubicación de la empresa, entre otros, por lo que “teniendo los datos a la mano el proceso toma 5 minutos”.

Añadió que también se puede contactar directamente a la Dirección General de Competitividad y Competencia en los teléfonos 5557299100, extensión 13616, 34025 o 13004 o al correo electrónico contacto@elbuenfin.org En el evento de Lanzamiento de El Buen Fin 2025, XV edición, la subprocuradora de Servicios de la Profeco, Rebeca Olivia Sánchez, dijo que a partir de septiembre estarán monitoreando precios de bienes y servicios.

Por lo que se rastrearán “precios de productos de alta demanda para garantizar que los descuentos sean reales y no se incurran en ningún tema de publicidad engañosa”.

Productos Hechos en México

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, dijo que se inicia una nueva edición en unidad y que hay compromiso de los productores nacionales de fabricar con calidad.

Invitó a comprar los productos Hechos en México para que tengan la confianza de que lo elaborado en el país “está bien hecho”.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Octavio de la Torre, dijo que El Buen Fin del año pasado registró crecimiento de ventas del 16 %, además de que aumentó el número de participantes, lo que refleja el impulso a las tiendas familiares y negocios micro y pequeños.