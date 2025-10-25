Buenrostro exhibe irregularidades del Fonden

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, presentó un historial de irregularidades en los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), en los sexenios de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 24 de octubre en Palacio Nacional, Buenrostro destacó que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador “se hizo muchísimo más” ante la atención de los desastres naturales, porque la ayuda que le llegaba a las personas “era nula”.

Buenrostro mencionó ante la presidenta Claudia Sheinbaum que de 2000 a 2009 se hicieron una serie de reglas que volvieron muy burocrático al sistema del Fonden: “No podían ayudar nada, había veces que se tardaban hasta en reaccionar 120 días de la emergencia”.

“Se aprovechan mucho de la figura para sacar cada vez más dinero”, acusó.

“En el 2021 desaparece ya la figura del Fonden”, resaltó la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Expuso que en gobiernos pasados, en el periodo más corto, se llevaría 42 días en llegar a la aprobación, contrario a lo que se logró en la reciente atención a la emergencia en cinco estados, cuando en 13 días se atendió a la población damnificada.

Fonden: “inoperante, inhábil y además oscuro”

“Esto era completamente inoperante, inhábil y además oscuro”, insistió Buenrostro. Indicó que en el gobierno priísta de Peña Nieto “hubo un exceso”, contrario a un gasto “más moderado” desde el sexenio pasado.

Ejemplificó que en los sexenios de Calderón, Fox y Peña “cada que había un evento, había casi faltantes siempre, por lo menos, de unos 500 millones de pesos”. En la época de Fox, dijo Buenrostro, que la coordinadora General de Protección Civil (PC) estuvo involucrada en muchos casos de corrupción y sobreprecios.

Para el gobierno de Peña Nieto recordó los huracanes Ingrid y Manuel: “Este fue patético porque fue muy, muy burocrático, este sexenio”. No mencionó el nombre de José María Tapia, quien fue director de este Fondo en este periodo y después se unió al movimiento de transformación.

Referente al sexenio de López Obrador, Buenrostro dijo que el apoyo fue directo a la población, además que se actuó más rápido: “Se hizo muchísimo más rápido, con menos dinero y además con ayuda directa a la gente”.

Infraestructura de la PNT

En otro tema, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que a la infraestructura de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), heredada del extinto INAI, no se le daba mantenimiento, además de que tenía un software viejo y con virus.

La secretaria indicó que había presencia de software y plataformas obsoletas y descontinuadas, en donde se tenían versiones que databan desde 2003.

Ventiladores perdidospara la pandemia

Así también, Raquel Buenrostro, explicó qué pasó con los mil ventiladores que se adquirieron en el sexenio pasado y resultaron “perdidos”, tras haber sido comprados a la empresa inglesa Viva Enterprise en 2020. Señaló que se buscan recuperar mil 416 millones de pesos (mdp) en Londres ante “engaño”. Explicó que en abril de ese año se firmó el contrato para la adquisición de esos ventiladores y el día 13 de ese mismo mes se hizo el pago del 100 % por mil 416 mdp.

