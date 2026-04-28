Bukele lidera aprobación en América Latina

Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele; de México, Claudia Sheinbaum; y de Costa Rica, Rodrigo Chaves, encabezan la lista de mandatarios latinoamericanos mejor valorados por la ciudadanía en abril.

De acuerdo con un sondeo de CB Consultora Opinión Pública, Bukele lidera el ranking con una aprobación del 70.1 % y una desaprobación del 26.3 %. En marzo, su imagen positiva era del 71.8 %. El mandatario centroamericano asumió en junio de 2024 un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional de reelección consecutiva, y ha mantenido una política de mano dura contra las pandillas mediante medidas como el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

Sheinbaum, la primera mujer en gobernar México, asumió el poder en octubre de 2024 en medio de altos niveles de inseguridad y alcanza una imagen positiva del 69.8 %, frente a un 26.8 % de rechazo.

El sondeo de CB Consultora fue realizado entre el 10 y 15 de febrero a 40 mil 528 personas, con muestras de entre dos mil uno y dos mil 701 encuestados por país, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error por país de entre ±1.9 y 2.2 %.