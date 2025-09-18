Buque reanuda sus operaciones

El Buque Escuela Cuauhtémoc reanudó este miércoles sus operaciones, a cuatro meses del accidente en el puente de Brooklyn, en Nueva York, donde perdieron la vida la cadete América Yamileth Sánchez, de 20 años, y el marino Adal Jair Maldonado, de 23.

La nave realizó una salida simbólica de prueba por las aguas que rodean la Gran Manzana, luego de concluir exitosamente el proceso de reparación en astilleros especializados de Staten Island.

Explicó que se llevó a cabo un recorrido técnico para verificar condiciones estructurales, de navegación y coordinación, como parte de la fase final previa a su próximo zarpe.

Este acto estuvo encabezado por el comandante del Buque, capitán Víctor Hugo Molina, y contó con la presencia del cónsul general de México en Nueva York, Marcos Bucio, así como del Agregado Naval de México en Washington y de los Agregados Naval y Militar ante Naciones Unidas, quienes saludaron a la tripulación y desearon éxito en esta nueva etapa.

El cónsul general Bucio recorrió las instalaciones del Buque Escuela Cuauhtémoc y conversó personalmente con integrantes de la tripulación para expresarles su reconocimiento por la disciplina, el profesionalismo y el espíritu de servicio con el que representan a México en altamar.

Este acontecimiento representa un paso importante, destacó el Consulado, luego de recordar el trágico accidente ocurrido el pasado 17 de mayo, que cobró la vida de América Yamileth y Adal Jair.