Burla PRI prohibición del INE

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha encontrado una manera de eludir la reciente resolución de la Comisión del Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que le prohibió referirse al partido en el poder, Morena, como un “narcopartido”.

Alejandro Moreno Cárdenas, senador y presidente nacional del PRI, se pronunció en contra de esta determinación del órgano electoral y advirtió que es un acto de censura que busca silenciar a la oposición.

Sin embargo, adelantó que el PRI impugnará y seguirá denunciando “el desastre que vive el país” porque, dijo, ninguna votación del INE puede borrar los presuntos vínculos y señalamientos internacionales en contra de funcionarios y líderes del movimiento guinda.

El INE explicó el miércoles que publicaciones en las que se vinculó a Morena con expresiones como “narcogobierno”, “narcopartido”, “narcopolíticos” o “Cártel de Morena” podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio del partido, al asociarlo con el narcotráfico sin un sustento fáctico.

Por ello, determinó procedente la adopción de medidas cautelares respecto de cinco publicaciones realizadas desde las cuentas de Moreno Cárdenas y del PRI.

El partido tricolor, sin embargo, fiel a su estilo ríspido encontró una forma de burlar esta restricción del órgano electoral. En sus cuentas oficiales compartió una imagen en la que una mujer intenta cubrir con una tela la expresión “Morena narcopartido”.