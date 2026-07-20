Burnham se prepara para Downing Street

Entre las primeras medidas que Andy Burnham pretende adoptar al llegar a Downing Street figura la revocación inmediata del plan del gobierno anterior de introducir un documento de identidad electrónico obligatorio en el Reino Unido, una iniciativa ajena a la tradición británica y considerada por muchos como una concesión a un escenario de “Gran Hermano digital”.

La confirmación proviene de la futura viceprimera ministra, Lucy Powell, quien explicó en una entrevista con la BBC que la medida busca responder al sentir de la opinión pública y ahorrar una “cantidad significativa de dinero público”, a la vez que representa “tan solo un pequeño ejemplo del deseo de replantear las prioridades” en torno al legado general de Keir Starmer.

El mensaje es el de un relevo -que trasciende la mera cuestión de imagen- al frente del Partido Laborista y del gobierno; una transición que comenzó el viernes con el anuncio del exalcalde de Manchester como nuevo líder laborista y que concluirá mañana con la sustitución formal de Starmer como primer ministro.

Este cambio de parecer se suma a un giro más amplio en la postura de Burnham, quien se está inclinando hacia la hostilidad respecto a los contratos públicos de recopilación de datos -en sectores estratégicos como la salud pública o la defensa- adjudicados a gigantes tecnológicos controvertidos como Palantir.