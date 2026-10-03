Burnout, el impacto del desgaste laboral

El entorno laboral es clave en el desarrollo de afecciones relacionadas con la salud mental, tal es el caso del agotamiento extremo, que en algunos casos puede generar síndrome de ‘Burnout’ como respuesta al estrés crónico.

El síndrome de ‘Burnout’ va más allá de un simple cansancio o estar exhausto. A pesar de que el agotamiento no es un diagnóstico médico, algunos expertos piensan que hay otras afecciones que van relacionadas, como la depresión que genera una grave desmotivación e insatisfacción hacia el trabajo.

La traducción de este padecimiento al lenguaje coloquial puede abarcar términos simples como: estar quemado, consumido, tronado o reventado por el trabajo, ya sea por una sobrecarga de labores o factores relacionados al entorno como un ambiente tóxico o la competitividad.

La UNAM señala que las personas que atienden a otras son las que más lo padecen, como es el caso del personal de salud, profesores, vendedores y áreas de servicio al cliente.

De acuerdo con la Clínica Mayo, no hacer nada ante un caso de agotamiento laboral puede empeorar este padecimiento provocando graves consecuencias, por ello ante cualquier posible señal de alarma, la institución recomienda hablar con un profesional de la salud mental.