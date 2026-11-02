Busca a su hermano desaparecido desde 2023

Berta Alicia Molina Hidalgo lleva más de tres años buscando a su hermano Fabián, desaparecido el 12 de abril de 2023, cuando tenía 43 años. Era comerciante, fisiculturista y padre de dos hijos. Según relata, hombres vinculados con la delincuencia organizada se lo llevaron del domicilio donde también trabajaba.

Desde entonces, su familia desconoce su paradero. Berta Alicia denuncia la falta de avances en las investigaciones y asegura que las autoridades han hecho muy poco para localizarlo.

“Desesperación, impotencia, dolor, porque dejan un gran dolor”, expresa al recordar la ausencia de su hermano, quien al momento de desaparecer tenía dos hijos de 29 y 22 años.

Ante la falta de resultados, se incorporó al colectivo Madres Buscadoras con una Luz en el Corazón Hasta Encontrarlos, una organización con nueve años de existencia, cuyos integrantes recorren terrenos con picos y palas en busca de sus familiares desaparecidos.