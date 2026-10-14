Busca Cárdenas Palomino tumbar proceso por carpeta de investigación

Luis Cárdenas Palomino, mando de la extinta Policía Federal y considerado mano derecha del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tramitó un amparo contra el nuevo proceso penal que le abrió la Fiscalía General de la República (FGR) y que lo mantiene preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) en Morelos.

La semana pasada, Cárdenas Palomino cumplió la sentencia de cinco años y tres meses de prisión que se le impuso por el delito de tortura contra Mario Vallarta Cisneros.

Sin embargo, el exmando policial no pudo recuperar su libertad debido a que la FGR le inició en septiembre pasado la carpeta de investigación.

El exfuncionario policial recurrió a la protección de la justicia para reclamar la negativa de la FGR de darle acceso a los registros de investigación y la expedición de copias, así como la omisión de proveer respecto a la designación de defensores particulares y personas autorizadas.