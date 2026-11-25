El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, se reunió con el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, con quien acordó establecer un grupo de trabajo para atender prioridades de la agenda económica bilateral, que -entre otros temas- revisará mecanismos para incrementar las exportaciones mexicanas a la nación asiática.

Ebrard y Wang encabezaron la XI Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) México-China, que sesionó el lunes en Beijing, en seguimiento a la visita de la presidenta Claudia Sheibaum a la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), donde se reunió con su homólogo Xi Jinping.

Desequilibrio persistente en intercambio

En el encuentro, Ebrard expuso que existe un desequilibrio persistente y creciente en el intercambio comercial entre ambos países, pues mientras este año China exportará a México más de 130 mil millones de dólares, las de México a ese país rondarán los 10 mil millones.

Ante esta situación, el secretario de Economía mexicano solicitó acelerar la autorización de protocolos que llevan, en algunos casos, una década sin ser resueltos.

“Lo que estoy proponiendo es reducir esta disparidad entre importaciones y exportaciones de manera decidida y rápida, manteniendo el mismo ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones que el que hemos tenido en nuestras importaciones”, dijo el secretario, según se informó en un comunicado.

Además, Ebrard invitó a su contraparte chino a trasladar a México parte de su producción local que se exporta a México.

Las dos naciones acordaron establecer un grupo de trabajo para revisar la aceleración de los protocolos y la propuesta de la empresa mexicana Exportadora de Sal, donde buscan surtir 10 millones de toneladas en los próximos cuatro años.