Busca el país reducir arancel de 25 % a autos

México entregó al gobierno de Estados Unidos un estudio en el que pide un “descuento” sobre el arancel de 25 % que se impone a las exportaciones mexicanas del sector automotriz, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

El excanciller dijo que visita frecuentemente la capital estadounidense y que “son la delegación más persistente, perseverante, paciente e insistente. Ya hasta me conocen en la entrada, ya no me piden ni la credencial. Ya me van a dar lugar de estacionamiento”.

El funcionario explicó que esa reducción la sustenta en el hecho de que México compra más autopartes de Estados Unidos que de países asiáticos.

Propuesta

Expuso que fue a Washington D.C. a entregar un estudio a la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) que dice “ustedes le están cobrando a un vehículo que se hace en Japón, en Corea del Sur, en Alemania o en Marruecos, 15 %, y a los que hacemos en México nos quieren cobrar 25 %”.

Dijo que en la edición del jueves del Wall Street Journal se dijo que “México está proponiendo que le bajen las tarifas a los automóviles que se fabrican en México. Es correcto, es lo que estamos pidiendo”.

Ebrard Casaubón comentó que cada semana visita la capital estadounidense, “te decía que me la paso viajando a esa ciudad, porque mi obligación es estar cerca del lugar donde se toman las decisiones para poder influir o al menos promover nuestros puntos de vista”.

Agregó que le plantearon a la USTR el tema de cómo la Unión Americana impone arancel al acero de México, a pesar de que Estados Unidos exporta más metal a territorio mexicano y añadió que por eso le preguntan a sus contrapartes “por qué les pones un arancel 50 %”.

Consideró que pese a esos aranceles, en general “México tiene una posición mejor que los demás países del mundo. ¿Por qué te digo eso? Porque nosotros pagamos un arancel efectivo de 3.4 % y todos los demás grandes exportadores de Estados Unidos pagan muchísimo más”.

Expuso que intervino en el tema del aguacate “para que se pueda resolver a la brevedad la exportación al 100 % como también se hizo con el ganado”.