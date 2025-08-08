Busca Estados Unidos arrestar a Maduro

El gobierno de Estados Unidos anunció ayer jueves una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El anuncio lo hizo la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, en un video publicado en X.

“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado están anunciando una recompensa historia de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”, señaló Bondi en el video.

Bondi acusó a Maduro de recurrir a “Organizaciones terroristas extranjeras, como el Tren ce Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cartel de los Soles para traer drogas mortales y violencia” a Estados Unidos.