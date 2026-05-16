Busca EUA triplicar casos contra narcopolíticos

Estados Unidos busca triplicar los casos contra los presuntos narcopolíticos, de acuerdo con el diario The New York Times.

La administración Trump intensificó de forma significativa esta semana su campaña contra el narcotráfico procedente de México al instruir a los fiscales federales para que persiguieran a los funcionarios mexicanos cómplices del tráfico de estupefacientes con la intención de acusarlos en virtud de las leyes antiterroristas.

Fue anunciado por subprocurador

La directriz fue anunciada por Aakash Singh, subprocurador general adjunto, durante una teleconferencia interna con fiscales de las oficinas regionales, reporta el medio.

“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con la miseria y el veneno”, les dijo Singh a sus colegas, indicó una fuente al medio.

“Si esto resulta desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos”, dijo. “Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso es la cereza del pastel para nosotros”, dijo el funcionario.

Investigarán más casos

Singh afirmó que el departamento quería investigar más casos de este tipo. “Debemos tratar a estas personas como los terroristas que son”, declaró.

Según el medio, “la directiva del Departamento de Justicia, que no se había dado a conocer previamente, se produce dos semanas después de que fiscales federales en Nueva York acusaran formalmente a un gobernador del estado mexicano de Sinaloa, quien también es miembro del partido gobernante del país.

Tensiones transfronterizas

“Días antes, la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un accidente automovilístico en México reveló un elemento encubierto de la represión de la Casa Blanca contra los cárteles. Estos acontecimientos han intensificado notablemente las tensiones transfronterizas”.

Tras la acusación por narcotráfico, Rubén Rocha Moya pidió licencia. Otros nueve funcionarios y exfuncionarios están acusados. Hoy se informó de la detención en EE. UU. de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.